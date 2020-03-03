На пути турок встали российские подразделения

03.03.2020, Москва, Олег Кравцов

В освобожденный на днях от боевиков-джихадистов сирийский город Серакиб зашла российская военная полиция, что поставило президента Турции Эрдогана перед нелегким выбором.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция все время поднимала ставки. Теперь Анкара, для которой возможность контролировать шоссе М5 является главной стратегической задачей, поставлена перед тяжелым выбором: или вступить в бой с российскими частями, или оставить дорогу сирийцам. Причем нападать на полицию РФ они не могут, так как давно и безоговорочно признали ее миротворческой силой, – такой ход событий не поймет мировое сообщество», – сказал Шурыгин.

Отметим, что Серакиб является стратегически важным городом, который находится на пересечении дорог и дает возможность контролировать трассу М5 (Дамаск – Алеппо), которая долгие годы находилась под боевиками. В настоящее время нельзя говорить о полном контроле над трассой – для этого еще нужно освободить несколько прилегающих к Серакибу поселков и создать буферную зону безопасности.

5 февраля 2020 года Серакиб был освобожден правительственными войсками, но уже 24 февраля боевики при непосредственном участии турецкой армии отбили город, который вновь перешел под контроль Дамаска 2 марта.

Именно в боях за Серакиб турецкая армия понесла тяжелые потери, лишившись в результате авиаудара нескольких десятков военнослужащих.