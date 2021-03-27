«На разборки прибыл сам Хомчак» – подробности подрыва шести боевиков ВСУ

27.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Командование «ООС» серьёзно обеспокоено участившимися случаями резонансных самоподрывов украинских боевиков именно в районе населённого пункта Шумы.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«От наших источников в штабе ООС подтверждаются сведения о подрыве на минно-взрывном устройстве командира поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования ВСУ, подполковника Коваля, также информация подтверждается украинскими СМИ.

Группа под его руководством выполняла приказ Командующего ООС по уточнению карт минных полей в районе н.п. Шумы, в зоне ответственности 10 огшбр, в связи с выявлением несоответствия фактической установки мин на местности данным, указанных в формулярах, оставленных 35 обрмп после убытия по ротации из зоны ООС», – говорится в сообщении.

В то же время, из-за несоответствия докладов командования бригады о причинах гибели и ранений боевиков для проведения разбирательства в соединение прибыл командующий ВСУ Руслан Хомчак.

«Прибытие Хомчака связано с неоднократными случаями подрывов на минно-взрывных устройствах в районе н.п. Шумы в том числе, произошедшем в прошлом году резонансном случае подрыва группы боевиков 35 бригады, в состав которой входили иностранные наёмники», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, по данным источников, стали известны фамилии ещё двух подорвавшихся боевиков, входивших в состав инженерно-саперной группы возглавляемой командиром отряда 143-го центра разминирования ВСУ подполковником Ковалем: «это старшие сержанты Абрамович и Барнич».

«Таким образом, искажая реальные факты произошедшего, украинская стороны продолжает дезинформировать общественность и родственников погибших с целью снятия с себя ответственности за гибель подчиненных и использования данного происшествия, как повода для очередной информационной провокации», – подытожили в НМ ДНР.