Телефон мёртвого эстонского наёмника ВСУ раскрыл неудобные Киеву тайны

26.07.2020, Москва, Владимир Гладков

В сеть попали материалы из телефона подорвавшегося на мине эстонского наёмника ВСУ Мыколы Ильина, где запечатлены «лошадиные» дозы наркотических средств и препаратов, принимаемых воюющими за Украину боевиками, а также свидетельство нелегального приобретения «дури».

Фото в своём блоге опубликовал военный обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свой пост он иронично назвал «Профессиональный эстонский медик», с намёком на уверения украинской стороны, будто погибший был никаким не диверсантом, а мирным медиком, которого незаслуженно пристрелили «сепаратисты». (напомним, что у покойного Ильина хватило ума взять с собой на боевой выход телефон и документы).

«Телефон эстонского наемника Миколы Илина продолжает радовать. В ВатсАпе обнаружена переписка и фотографии, посвященная покупке наркотиков покойным «эстонским медиком» у некоего Артура Пенкина», – представил Рожин ряд фотографий наркотических веществ и финансовых операций.

Он отметил, что у него в наличии ещё десятка два таких же скринов о переводе средств Артуру Пенкину за различные наркотики.

«Сразу видно профессионального медика. По факту, военные ДНР пресекли деятельность рецидивиста занимавшегося оборотом наркотиков на оккупированной территории Донецкой Народной Республики.

Для МВД Украины намек – некто Артур Александрович Пенкин системно торгует наркотиками в зоне ООС. Хотя, если дилер заносит долю кому надо, то…тогда это была «российская агрессия против украинских фармацевтов», – иронизирует эксперт.

«Ну а теперь позвольте вам представить младшего сержанта ВСУ Артура Пенкина, который распространяет наркотики в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ и который снабжал наркотиками эстонского «врача», – представил Рожин фотографии с составом и расписанием суточного наряда, где фигурирует фамилия Пенкина.

«Хочется пожелать младшему сержанту Пенкину хороших продаж грибов и таблеток в бригаде», – добавил военный обозреватель.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее проживающий в ЕС украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал пост с сожалениями и скорбью по погибшему эстонскому наёмнику.