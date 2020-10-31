На репрессии СБУ пожаловались западным покровителям бандеровской Украины

31.10.2020, Москва, Михаил Рябов

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков и депутат Госдумы России Андрей Козенко направили в адрес международных правовых институтов обращение по поводу вопиющей ситуации вокруг филолога-русиста Татьяны Кузьмич из Херсона, которая была арестована СБУ после поездки в Крым по обвинению в госизмене.

«Единственной «виной» Татьяны Кузьмич является ее открытая дружественная позиция по отношению к России и русской культуре, а также ее профессиональная и общественная деятельность, связанная с популяризацией русского языка и литературы, налаживанию культурных связей с Российской Федерацией», – говорится в обращении.

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Текст переведен на английский язык и направлен в Совет ООН по правам человека, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы призываем вас также осудить противоправные действия украинских властей, потребовать и содействовать освобождению Татьяны Кузьмич и других граждан, незаконно арестованных по политическим мотивам», – подчеркнули авторы обращения.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко от Херсонской области скептически оценивает перспективы обращения.

«С одной стороны, абсолютно правильно подали такое письмо. Надо стучаться во все двери, бить во все колокола и говорить о беспределе, который творят фашистские воинственные власти Украины по отношению к неугодным учителям, о происходящей дискриминации прав русскоязычных, о разгуле нацизма.

Но, конечно, я не очень верю, что различные западные «правозащитники» окажут влияние на руководство Украины и заставят прекратить репрессии.

Заокеанские моральные уроды и брехливые негодяи суют свой «демократический» нос только туда, где это выгодно для них. А в случае с Украиной, как мы видим, западные политики исключительно поощряют курс на взращивание нового, промытого бандеровской пропагандой поколения, которому отводится роль пушечного мяса в возможной войне с Россией», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».

Напомним, что в начале октября в Херсоне радикалы набросились на освобожденную из СИЗО под залог в полмиллиона гривен учительницу Татьяну Кузьмич, которую СБУ обвиняет в госизмене.