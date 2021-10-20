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20.10.2021 12:58 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина
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На российском ТВ назвали визит главы Пентагона в Киев переходом «красных линий»

Новости УкраиныВизит министра обороны США Ллойда Остина на Украину является недопустимой Вашингтона провокацией со стороны...

Визит министра обороны США Ллойда Остина на Украину является недопустимой Вашингтона провокацией со стороны Вашингтона, на которую Москва должна немедленно ответить.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегическая стабильность – это не только паритет и баланс ядерных вооружений между Россией и США. Стратегическая стабильность – это предсказуемость, транспарентность, доверие друг к другу. И, безусловно, это «красные линии», которые пересекать ни в коем случае нельзя.

Визит нынешнего шефа Пентагона на Украину – со стороны США это уже переход красных линий. И расценивать этот визит мы должны, вне зависимости от его практических результатов, чрезвычайно серьёзно с точки зрения того, что США перешли ту обозначенную Россией «красную линию», которую переходить не должны были.

В практическом плане это означает и невозможность поддержания на прежнем уровне диалога между Россией и НАТО», – сказал эксперт.

Напомним, накануне на брифинге в Киеве Ллойд Остин пообещал, что США помогут Украине, Румынии, Болгарии  и Грузии в противостоянии России на Черном море.

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