На российском ТВ назвали визит главы Пентагона в Киев переходом «красных линий»

Визит министра обороны США Ллойда Остина на Украину является недопустимой Вашингтона провокацией со стороны Вашингтона, на которую Москва должна немедленно ответить.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегическая стабильность – это не только паритет и баланс ядерных вооружений между Россией и США. Стратегическая стабильность – это предсказуемость, транспарентность, доверие друг к другу. И, безусловно, это «красные линии», которые пересекать ни в коем случае нельзя.

Визит нынешнего шефа Пентагона на Украину – со стороны США это уже переход красных линий. И расценивать этот визит мы должны, вне зависимости от его практических результатов, чрезвычайно серьёзно с точки зрения того, что США перешли ту обозначенную Россией «красную линию», которую переходить не должны были.

В практическом плане это означает и невозможность поддержания на прежнем уровне диалога между Россией и НАТО», – сказал эксперт.