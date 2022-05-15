На российском ТВ объяснили отступление от Харькова

Российская армия отступила от Харькова с целью минимизировать потери среди мирного населения города и бить ВСУ вне пределов плотной застройки.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (украинские СМИ – ред.) распространяют информацию, что чуть ли они вышли на границу с Белгородской областью. Там до Белгорода рукой подать, дрожите все. Эту же тему разгоняют наши ультрапатриоты, которые алармистские чувства – всё пропало, генералы сволочи. На самом деле – это не соответствует действительности. Там на границе стоит всё хорошо, чётко. Погранцы получили дополнительную технику, вооружение. Как что-то там высовывается, оно по морде получает», – говорил Ленков.

Он добавил, что важно вытянуть из Харькова военную технику, чтобы спокойно её уничтожить.

«Харьков – русский город, но вы понимаете, что если в начале конфликта вся техника находилась на территории города и била оттуда, то понятно, что отвечать мы не могли, потому что гибли бы гражданские. Сейчас много техники вышло, они же – «перемога», им всё время говорят «Вперёд, наступай». Я думаю, что одна из задумок в том, чтобы техника успела отойти от города подальше, чтобы её ликвидировать», – сказал эксперт.

Интересно, что критическую для РФ ситуацию под Харьковом отрицает и военкор Ростислав Журавлев.

«Выехали с нашего (харьковского) направления на Белгород. В городе слухи про эвакуацию, что всё плохо, что ВСУ чуть ли не захватит город.

Дорогие мои, я объехал с той стороны границы и всё что можно, знаем все расклады: где и кто сидит, куда зашёл, кто из врага чудит.

Короче.

Я бы советовал в Харькове проводить эвакуацию.

Всё хорошо: наши бойцы на постах, наша артиллерия работает, ПВО – вообще чудеса творят, разведка бегает, авиация летает (и ещё как)», – сообщил Журавлев.