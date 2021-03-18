На российском ТВ потребовали наказать поставщика топлива для ВСУ, не упомянув фамилию

18.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Те, кто продавал топливо для танков ВСУ, стрелявших по Донбассу, несут такую же ответственность за смерти жителей ЛДНР, как и киевские каратели.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы часто говорим о двойных стандартах на Украине, в Европе, всё это понятно. Но и нам надо в подходах к Украине убрать двойные стандарты. Я, наконец, дал себе ответ, что такое «гибридная война». В моем понимании это когда одни парни идут честно, отдают свою жизнь за Родину, а другие на этом наживаются и кричат о патриотизме больше, чем те, кто погибли. Которые зарабатывают на крови.

Мы все прекрасно понимаем, что смерть донецких детей, стариков, женщин на руках украинских карателей, но в баках этих украинских танков, которые убивали детей, стариков и женщин, залито российское топливо! Мы что не знаем через кого, и как оно туда попало? Ну, сколько можно закрывать на это глаза?» – сказал спикер.

«Вчера уже всё, – отметил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. – Принято решение, что с 1 апреля поставок уже не будет».

«А до этого – семь лет!» – констатировал Марков.

«Я считаю, что солидарную ответственность за смерть погибших на Донбассе несут те, кто всё это время торговал с Украиной, помогал Украине. Помогал с дизтопливом, которое не на заправки шло для автомобилей, это топливо заправлялось в танки», – подчеркнул экс-депутат.

Он добавил, что «если мы не очистимся внутри, нас и Россию ждут очень серьёзные испытания».

«Мы все это прекрасно понимаем, и мы все к этому готовы. Я не сталинист, но если мы не перейдем к сталинско-советским критериям оценок свой-чужой, мы проиграем», – подытожил Игорь Марков.

Ранее телеведущий Роман Бабаян заявлял, что Россия, несмотря на сообщения о введении санкций против Киева, продолжала продавать на Украину дизельное топливо, которое впоследствии шло на нужды военной группировки, участвующей в карательной операции против русского Донбасса.

«Хотели переломить эту ситуацию, ввели какие-то спецразрешения на эту торговлю, и торговля продолжается», – возмутился телеведущий.

«Мы продаем это топливо через определенные фирмы, определенных людей (дальше я комментировать не буду). Это одна из причин, почему мы продаем вообще», – пояснил присутствующий в студии депутат Госдумы Константин Затулин.

Украинский телеканал «Эспрессо» провел расследование, в котором говорилось, что политик Виктор Медведчук контролировал порядка 40% рынка дизельного топлива на Украине. Дизтопливо поступало по нефтепродуктопроводу «Самара-Западное направление», построенному еще в советское время.

Один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, освобожденный из российской тюрьмы, рассказал о странной дружбе с одним из лидеров «Оппоплатформы «За життя» Вадимом Рабиновичем, который вместе с Медведчуком посещал украинского националиста в местах заключения.

«У меня есть определённые отношения, может вас это удивит, я знаю, что Вадим Рабинович в оппозиционной партии «За життя», но у меня с ним хорошие отношения со времён последнего майдана, он нам очень сильно помогал. Хоть он сейчас там в оппозиции, в действительности он был таким майданщиком, что мама не горюй. Если бы вы знали всё, что он сделал!» – рассказал Карпюк.

По спискам «Оппоплатформы» в Верховную Раду прошел экс-боевик АТО Илья Кива, который называл русских варварами и хвалился тем, что учит своего ребенка считать русских врагами.