На смену Порошенко идут такие же дебильные персонажи

28.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Если кандидат в президенты Украины заявит о готовности к мирному диалогу с Россией, то его попросту не допустят к выборам.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы на Украине не будут демократичными, и здесь военное положение вообще никакой роли не играет. Я не знаю вообще, почему все привязались к тому, что Порошенко его вводит ради выборов. Он вводит его на тридцать суток, а выборы будут 31 марта, о чём тут говорить?», – заявил политолог.

По его мнению, результат смены власти на Украине не изменит ситуацию для России в лучшую сторону.

«Выборы и так недемократичны с военным положением, без военного положения. Любой человек, который скажет «Я за то, чтобы с русскими хотя бы поговорить» – политический труп, ему не дадут высказаться, его не зарегистрируют. Поэтому не надо тут рассказывать: «Вот, Порошенко не будет». Ну будут другие, такие же дебильные персонажи, нам от этого что?», – резюмировал Платошкин.

Ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление беглого украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что комик Владимир Зеленский, который занимает высокие места в президентских рейтингах, может быть главнокомандующим Украины, не хуже, чем американские президенты.

Ранее Верховная рада по инициативе Порошенко ввела военное положение в части областей, граничащих с РФ.