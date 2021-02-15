На Украине грядёт время концлагерей – киевский журналист

15.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Украине наступает время концлагерей, когда государство будет поощрять доносчиков, влезать в частную сферу и заставлять своих граждан говорить только на украинском языке.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский журналист Владимир Кацман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время у нас государство поощряет систему сексотов, доносчиков и разоблачителей, таких «милых людишек», которые ходят и следят, на каком языке вы говорите, что вы делаете, с кем вы переписываетесь, куда вы обращаетесь.

Эта система, при которой сворачиваются демократические свободы и наступает время концлагерей, в которых будут говорить, на каком языке тебе общаться, как говорить с ребёнком, будут бросаться мелочью, если ты сказал что-то не то, и не на том языке. Это полная чушь! Потому что государство существует для людей, а не люди для государства, не может государство вторгаться в частную сферу и бизнес», – возмутился Кацман.

Напомним, с 16 января 2021 вступила в силу 30 статья закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая всех поставщиков услуг на Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке.