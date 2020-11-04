На Украине узаконили массовые задержания российских граждан

04.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Кабинет министров Украины внёс изменения в некоторые законы Украины, что теперь позволит силовикам всех ведомств задерживать и помещать в особые зоны всех граждан Российской Федерации, пересекших украинскую границу.

Соответствующий документ опубликовали в пресс-службе Кабмина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект предписывает СБУ отслеживать и докладывать в генштаб ВСУ обо всех находящихся на территории Украины гражданах «страны-агрессора» или государства, которое «готовится к нападению».

«СБУ во время особого периода обязана осуществлять мероприятия по выявлению на территории Украины граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, которые составляют угрозу нацбезопасности в связи с таким нападением или агрессией, сообщать о таких лицах Генеральному Штабу ВСУ с целью решения ими вопроса об интернировании таких людей», – говорится в документе.

Также законопроектом подразумевается задержание граждан «страны-агрессора» и принудительного поселения их в специально отведённые для этого места.

«Местная госадминистрация по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, в порядке, установленном законодательством, определяет места для принудительного поселения интернированных лиц, организует и осуществляет мероприятия по их содержанию в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – предложили в Кабмине.