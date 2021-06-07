07.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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«На Украине Гудкова будут юзать и в хвост, и в гриву» – СМИ

Новости УкраиныЭкс-депутат Госдумы, оппозицинер-либерал Дмитрий Гудков, бежавший на Украину, возьмет на себя обязательство перед СБУ...

Экс-депутат Госдумы, оппозицинер-либерал Дмитрий Гудков, бежавший на Украину, возьмет на себя обязательство перед СБУ поливать грязью свою страну

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет специальный корреспондент Александр Коц, оценивая дальнейшие перспективы Гудкова на Украине.

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«Итак, перво-наперво, разумеется, брифинг в СБУ, который по телевизору не покажут. Там с оппозиционера возьмут обязательства в рамках «мероприятий содействия». Может быть даже под роспись. Обязательства нехитрые – поливать грязью свою страну и изобличать «кремлевский режим», – прогнозирует Коц.

По его словам, далее Гудков станет гостем студий и эфиров у Евгения Киселева, Савика Шустера, Дмитрия Гордона и Айдера Муждабаева.

«Постепенная деградация в личных соцсетях до уровня ненавидящего все, что связано с Россией, Аркадия Бабченко. Возможен алкоголизм как побочка от остатков совести, если таковая еще имеется. Ведь ты фактически работаешь на режим, максимально враждебный Российской Федерации, считающий ее агрессором и воюющим против ее граждан в Донбассе. Впрочем, о чем это я, Донбасс эту категорию людей никогда не интересовал», – пишет журналист.

«Дмитрия Гудкова будут юзать и в хвост, и в гриву, пока он будет полезен, пока не перестанет повторяться, пока не выдавить из себя всю желчь по капле. А затем он станет совершенно ненужным. И на этом этапе ему хорошо бы иметь профессиональную охрану. Впрочем, экс-депутата Вороненкова она не спасла. И сакральной жертвой он не стал только потому, что не имел оппозиционного веса, в отличие от Гудкова, которому этот вес теперь, не сомневайтесь, надуют. И тогда не будет никакой свиной крови, как в случае с Бабченко. Который, к слову, после инсценировки своего убийства все-таки уехал из Украины. Не потому, что испугался – потому что больше никому не нужен. Использовали и спустили в унитаз.»

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