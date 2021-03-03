На Украине нет ни государства, ни политической нации – Бортник

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Проводимые киевским истеблишментом массовые репрессии и равнодушие со стороны общественности свидетельствуют о том, что Украина не стала полноценным государством.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор института украинской политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы на Украине было полноценное государство, в этом государстве все или часть членов СНБО не поддержали бы решение, которое выходит за рамки закона. А генеральный прокурор или Верховный суд заявили: «Нет ребята, в законе такого нет». Но государства нет. Есть Конституция, флаг и гимн, но государства, как набора институтов, нет.

Второе – отсутствие политической культуры. Если бы такое случилось в другом обществе, то все сторонники и противники «ОПЗЖ» вышли бы на улицы, по-другому бы реагировала журналистская среда, деятели культуры, общественные авторитеты, но такого нет. Это значит, что нет политической нации, иначе все сказали бы: «это против наших принципов», – сказал Бортник.

Напомним, ранее глава МВД Украины заявил, что власти Украины продолжат внесудебные расправы с теми, кого считают «прорусскими силами».