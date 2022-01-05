На Украине обсуждают возможность бросить против ЛДНР десятки «Байрактаров»

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Новости Украины

Киеву пора разработать стратегию боевого применения турецких беспилотников «Байрактар» против защитников Донбасса, которые якобы неспособны противостоять такой угрозе.

Об этом в эфире «7 канала» заявил украинские военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские ПВО, которые присутствуют и на оккупированной части Донбасса, и представляют собой полноценную эшелонированную противовоздушную оборону, уязвимы для «Байрактаров». Отсутствие их готовности противостоять данному типу беспилотников является их уязвимым местом. Технологическая и техническая отсталость, а также ряд других моментов, играют не на пользу РФ. Но, тем не менее, количественно они превосходят в возможности по нанесению достаточно мощных массированных ударов по таким объектам, как РЭБ или ЗРК», – сказал Коваленко.

Он подчеркнул, что в таких условиях Украина должна разработать эффективную стратегию боевого применения «Байрактаров».

«Украине нужно разработать свою систему подавлению эшелонированного подавления ПВО противника, с учётом всего разнообразия этих комплексов. Потому что говорим как на самом деле – тогда (в конце октября ВСУ применили беспилотник «Байрактар», уничтожив одну гаубицу защитников Донбасса – прим.) противник не был готов, что беспилотник будет применён как ударный. Дело в том, что «Байрактары» уже более полугода на тот момент применялись в качестве разведывательных», – добавил эксперт.

По его словам, для успешного оказания «давления» на Донбасс, Киев должен закупить больше «Байрактаров».

«Того количества «Байрактаров», которое имеет сегодня Украина, не достаточно для оказания серьёзного давления на противника. Их количество необходимо увеличивать», – добавил Коваленко.

Военный обозреватель отметил, что сейчас на Украине 12 «Байрактаров», в ближайшее время планируют приобрести ещё 24. Но, по словам Коваленко, для войны с Донбассом Украине нужно 60-90 аппаратов.

Ранее в Москве напомнили, что Украина не смогла победить республик Донбасса даже применяя боевую авиацию, а потому Киеву не стоит рассчитывать на успех ударных БПЛА.