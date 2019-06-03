На Украине отдал концы видный нацик-каратель

03.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Вчера от сердечного приступа скончался одиозный украинский националист, экс-начальник артиллерии полка «Азов» Игорь Прозапас.

Об этом сообщает «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Игорь Прозапас – из Запорожья, он историк по специальности, всегда занимал сильную проукраинскую позицию, был активным участником Революции Достоинства. На фронт ушел добровольцем в 2014 году, как и его старший брат – Валерий Прозапас.

После более 4 лет службы в зоне «АТО» он уволился из рядов Вооруженных сил Украины. 2 июня 2019 года сердечный приступ (по предварительным данным) унес его жизнь», – говорится в сообщении.

Также на своей странице в Facebook выразила сочувствие гибели националиста украинский журналист Татьяна Даниленко.

«Несколько раз включался ко мне в эфир о каких-то новостях с фронта очень красивый парень. Один из тех, на которых смотришь и понимаешь-вот где настоящая элита: образованность, компетентность, воспитание, спорт, высокое гражданское сознание, во всех смыслах полноценность. Не из тех странных корявых людей, которые в основном оказываются в нашей власти. А из тех красивых мужчин, которые неизвестно откуда взялись во время революции, в начале войны и неизвестно куда исчезают сейчас. Украиноязычный парень из Запорожья», – написала она.

Отметим, это уже третий скончавшийся украинский каратель за последние 4 дня. Так, вчера боевик спецподразделения МВД Украины «Восток» Руслан Зверев, принимавший участие в многочисленных военных операциях против жителей Донбасса, впал в кому и скончался, не приходя в сознание. А тремя днями ранее на подконтрольной Киеву территории погиб боевик «добробата» ОУН Вячеслав с позывным «Казак».