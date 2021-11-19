На Украине покончил с собой экс-боевик «АТО»

Новости Украины

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В городе Никополь Днепропетровской области на местном пляже нашли тело «волонтёра» и экс-боевика «АТО» Александра Чёрного.

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Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Днепр вечерний», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе расследования полиция установила, что случилось самоубийство. Однако обстоятельства и причины суицида не сообщаются.

Александр Чёрный направился воевать против Донбасса в 2014 году. Навоевавшись, он занялся волонтёрской деятельностью, снабжая ВСУ. Также был прихожанином раскольничьей ПЦУ.

Напомним, ряды ВСУ захлестнула эпидемия самоубийств – сотни украинских военнослужащих, не вынесших народной ненависти, совершают суицид.

И даже уходя со службы, украинские каратели обнаруживают, что оказываются не нужными ни народу, ни украинскому государству, которое бросает их на произвол судьбы