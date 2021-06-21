Украинское государство доводит ветеранов «АТО» до самоубийства – экс-боевик

21.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Боевики «АТО», вернувшись с Донбасса, сталкиваются в мирной жизни с непониманием и унижением, в результате чего многие из них совершают суицид.

Об этом в эфире телеканала «НВ» заявила экс-боевик ВСУ Ярослава Мазур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, очень большое количество парней и девушек, которые не могут справиться с проблемами, кончают жизнь самоубийством…

Потому что у нас отношение к ветеранам – тебя использовали и выкинули, ты вообще не нужен. И когда ты возвращаешься в мирную жизнь, мало того, что ты не находишь понимания в семье и с друзьями, в социуме, так ты и части вместе с сослуживцами не нужен», – сказала она.

Также экс-боевик возмутилась, что отставные ветераны «АТО» никому в украинском государстве не нужны, так же как и их семьи.

«Когда им нужны инструктора, они приглашают на контракт, а как на праздник в часть пригласить, так нет. Для ветеранов это нужно, потому что если его пригласят туда, значит, о нём помнят, и он тут нужен. Более того, это нужно для будущих поколений, они будут смотреть на своих предшественников, и видеть – это нужно. У нас в части погибли парни, и это проблема не только военнослужащих, но и их семей. А у нас в государстве, всё так построено, что они должны ходить и просить, чтобы получить хотя бы путёвку, они должны идти в Совбез просить, но для них это унижение, они не хотят идти и что-то у кого-то просить», – заключила Мазур.

Напомним, ранее в Донецке сотрудники МГБ ДНР задержали врача психиатра-психотерапевта Александра Зборовского, который помогал боевикам добробатов восстанавливать моральное здоровье после возвращения с Донбасса.

Также напомним, ранее в зоне «ООС» задержали группу волонтёров, которые в качестве «гуманитарной помощи» доставляли на позиции ВСУ алкоголь и наркотики.