На Украине после поражения Днепрогэса введены аварийные отключения

Игорь Шкапа.  
10.02.2023 14:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украинская сторона признала поражение сегодняшним российским ударом объектов энергетической инфраструктуры в шести областях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на своей странице в соцсети заявил министр энергетики Герман Галущенко.


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«Сегодня, 10 февраля 2023 г., состоялась очередная массированная ракетная и дроновая атака на объекты энергетики. К сожалению, есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Внедрены аварийные отключения во многих регионах», – написал министр.

По его словам, самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

«Благодаря успешной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения», – добавил Галущенко.

В свою очередь военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» уточняет, что сегодня днем ракетным ударом была поражена Днепровская ГЭС в Запорожье.

«Удалось поразить машинный зал №1, – указывают авторы публикации. – На фото и видео с места событий виден черный дым над западной частью строения. Открытого горения не наблюдается, однако по предварительной информации мог быть нанесен урон гидрогенераторам в машзале. Машинный зал №1 Днепровской ГЭС уже подвергался обстрелу 16 декабря 2022 года».

Как сообщал «ПолитНавигатор», оккупационные власти Запорожья сообщили, что за час в городе было зафиксировано 17 прилетов, и назвали сегодняшнюю атаку самой мощной за все время.

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