На Украине поставят памятник нацистам на братской могиле советских воинов-освободителей

30.09.2021 18:46 (Мск), Ивано-Франковск, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В городе Коломыя Ивано-Франковской области демонтировали памятник советским воинам, который был центральным элементом мемориального комплекса на площади Скорби.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Богдан Станиславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Избавляемся от советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на площади Скорби. В целом, мемориал ждет дальнейшая реконструкця на основе проекта, одобренного еще в 2018 году. Сейчас начат технически-сметный расчет необходимых работ», – сообщил он.

Кроме того, с ограждения площади демонтировали все металлические советские звезды.

Богдан Станиславский подчеркнул, что вместо советского памятника будет обустроен мемориал чествования жертв Второй мировой войны на территории кладбища на улице Бандеры.

«В будущем площадь Скорби станет местом достойного чествования Героев Украины, которые боролись за ее волю и независимость. Община уже давно нуждалась в таком месте, и я уверен – нам удастся его создать», – пояснил мэр.

Также на площади расположена братская могила советских солдат, освобождавших Коломыю от немецко-фашистских захватчиков. Всего там похоронены около 570 человек. Что будет с могилами, как и с мемориалом в целом, когда там начнут чтить «героев Украины», пока неизвестно.

Вандализм местной власти прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.

«Сегодня в Коломые казнен еще один памятник советским воинам-освободителям. Замечу, что это надругательство не просто над памятником, это надругательство над братской могилой. Именно здесь захоронены те, кто освобождал край от нацистов и бандеровцев, в том чсле два Героя Советского Союза», – написал он в соцсети.

Напомним, ранее во Львове заявили, что демонтаж двух последних фигур Монумента боевой славы Вооруженных Сил СССР во Львове – это только начало «борьбы с советским прошлым в городе», где до сих пор повсюду осталось «живое» и «неживое» напоминание о Русском мире.