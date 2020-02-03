На Украине придумали, как увеличить экономику на могилах сограждан

03.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Итоги украинской независимости стали самой настоящей демографической катастрофой для страны.

Об этом пишет киевский журнал «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Минус 15 млн населения — так выглядит результат независимости Украины с точки зрения демографии. По переписи 1989 года в тогда еще советской республике проживало без малого 52 млн человек. Теперь осталось 37,3 млн — именно такие данные в начале января 2020‑го обнародовал Кабмин в лице его министра Дмитрия Дубилета, опираясь на данные так называемой электронной переписи», – отмечается в публикации.

При этом издание обращает внимание, что повод для радости в итогах «переписи от Дубилета» финансовый аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив.

«Он подсчитал, что по новой социологии украинский ВВП на душу населения составляет почти $ 4,2 тыс., а не $ 3,7 тыс., как при прежних 42 млн. И новый показатель позволяет Украине обогнать по этому показателю десяток стран — Боливию, Индонезию, Алжир и другие — и даже может способствовать повышению государственного кредитного рейтинга», – пишет журнал.

Также в статье говорится, что некоторые эксперты по рынку труда не видят проблем, поскольку работодатель, испытывая дефицит кадров, начинает ценить конкретного работника намного больше и платит ему больше, а сокращение населения снижает спрос на жилье, которое тановится более доступным.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Киев назвал шокирующую цифру оставшегося населения Украины.

Читайте также: Украина получает худший демографический вариант.