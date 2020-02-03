На Украине придумали, как увеличить экономику на могилах сограждан
Итоги украинской независимости стали самой настоящей демографической катастрофой для страны.
Об этом пишет киевский журнал «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Минус 15 млн населения — так выглядит результат независимости Украины с точки зрения демографии. По переписи 1989 года в тогда еще советской республике проживало без малого 52 млн человек. Теперь осталось 37,3 млн — именно такие данные в начале января 2020‑го обнародовал Кабмин в лице его министра Дмитрия Дубилета, опираясь на данные так называемой электронной переписи», – отмечается в публикации.
При этом издание обращает внимание, что повод для радости в итогах «переписи от Дубилета» финансовый аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив.
«Он подсчитал, что по новой социологии украинский ВВП на душу населения составляет почти $ 4,2 тыс., а не $ 3,7 тыс., как при прежних 42 млн. И новый показатель позволяет Украине обогнать по этому показателю десяток стран — Боливию, Индонезию, Алжир и другие — и даже может способствовать повышению государственного кредитного рейтинга», – пишет журнал.
Также в статье говорится, что некоторые эксперты по рынку труда не видят проблем, поскольку работодатель, испытывая дефицит кадров, начинает ценить конкретного работника намного больше и платит ему больше, а сокращение населения снижает спрос на жилье, которое тановится более доступным.
Как сообщал «ПолитНавигатор», Киев назвал шокирующую цифру оставшегося населения Украины.
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