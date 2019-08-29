29.08.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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На Украине произошла «мягкая легитимизация» соратницы Януковича

Взятая под стражу бывшая министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вышла на свободу под залог, который внес олигарх и депутат ВР Вадим Новинский.

Об этом в своем блоге сообщил бывший пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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«На фоне первого заседания Верховной Рады 9 созыва без должного внимания прошла новость о том, что Раиса Богатырева вышла из СИЗО. Залог в размере 6 млн. грн. (около 240 тыс. долларов США) прежней руководительнице Министерства здравоохранения внес Вадим Новинский.

Без сомнения, состоялась мягкая легитимизация Раисы Богатыревой в Украине. Если бы не было задержания в аэропорту, СИЗО, суда и залога – обществу трудно было бы объяснить, почему данное лицо беспрепятственно приехало в Украину. А так – все норм – процедура выдержана, все ступени «законности» пройден и – вуаля! Добро пожаловать!», – пишет Слободян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Богатырева была задержана в Киеве по прилету из Минска арестована Раиса Богатырева. После победы майданщиков она покинула Украину из-за возбуждения уголовного дела по обвинению в махинациях с бюджетом Минздрава. По некоторым данным, Богатырева жила в крымском Форосе.

При этом ее соратники рассказали, что перед прилетом Богатырева получила получила гарантии личной безопасности.

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