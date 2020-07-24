На Украине растёт ненависть к двуличному Западу – эксперт

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Западные страны превратили Украину в колонию, в которой сторонники и ставленники иностранных партнёров являются абсолютно неприкосновенными, а все остальные лишились даже базовых человеческих прав.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, стандарты многих западных стран на Украине состоят только в разделе «на своих и чужих». Своих они защищают с использованием демократической риторики, верховенства право и других красивых слов, а с чужими можно делать всё что угодно, и они этого не будут замечать.

Эти действия очень серьёзно подрывают доверие украинского общества к США и многим европейским странам, такая двуличная позиция подрывает евронастроения на Украине», – возмутился он.

Также Руслан Бортник подчеркнул, что правоохранительные структуры на Украине стали абсолютно бессильными, в то время как националисты могут безнаказанно творить любые преступления.

«Давайте вспомним самые первые преступления уже после майдана: Виктория Заверуха и ещё несколько ребят напали на заправке на сотрудников правоохранительных органов и как минимум убили двоих. И они не сидят.

А это сотрудник правоохранительных органов, у него есть семья и дети, старенькие родители. Он понимает, что политически он беззащитный, его сольют моментально и выбросят на растерзание толпы в случае чего, физически он беззащитен перед радикалами, и он деморализован.

У нас хватает сил и средств, у нас внутренняя безопасность получает больше финансирования, чем армия, воюющая на Донбассе. Но у нас нет политической воли это остановить, потому что в эпоху страха, чьи акции растут? Руководства силовых структур», – добавил эксперт.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что западные спонсоры ищут среди украинских националистов нового лидера антироссийских движений, который должен прийти на смену Петру Порошенко.