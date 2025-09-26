Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Воинственные настроения 2022 года на Украине канули в лету – сегодня лишь 11 процентов украинцев готовы воевать до конца.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что на обоих графиках хорошо видно, как зверское нацистское вторжение ВСУ в Курскую область на время приободрило горько плачущих сегодня украинских мешканцев.

«Запрос на переговоры огромный. В начале войны он был совсем другим, мы тогда были настолько сплочены, что вы видите – 73% говорили – воевать до возвращения Крыма и Донбасса. Но когда война уже затягивалась, известные «две-три недели» закончились, с каждым замером мы дошли до абсолютно противоположного мнения. В целом украинцы разделились на две категории. 60% говорят, что нужно искать компромисс на переговорах, и примерно треть говорит, что нужно идти до освобождения всех территорий, или хотя бы до восстановления границ 2022 года. Но когда ты спрашиваешь дальше… не о личном желании, а о реальном сценарии, то это уже делится вообще на 80% украинцев, которые говорят, что нужно искать компромиссное решение с привлечением других стран», – отрапортовал социолог.

Он указал на ещё одну важную деталь.