На Украине схватили трёх ВСУшников с арсеналом оружия

14.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На подконтрольной Киеву территории Донбасса сотрудники СБУ задержали троих военнослужащих, во время попытки продажи неучтённого оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве подчеркнули, что задержанные пытались вывезти с места дислокации партию неучтённого оружия и боеприпасов, среди которых – 4 АГС, 2 РПГ, 4 пулемёта, 4 автомата, 1 пистолет, 10 подствольных гранат и 3 пулемётных ствола.

«Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений», – сообщили в СБУ.

На данный момент в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что в наводнённой нелегальным оружием Украине крайне высоки шансы на повторение преступлений, аналогичных произошедшему в Казани. Тем более, если учесть, что украинская система МВД работала с такими нарушениями, когда разрешение на оружие получали психически неуравновешенные люди.

Также по данным американской аналитической компании «Small Arms Survey», на руках у украинцев суммарно находится около 4,4 миллиона единиц легального и нелегального оружия.