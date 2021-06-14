14.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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На Украине схватили трёх ВСУшников с арсеналом оружия

Новости УкраиныНа подконтрольной Киеву территории Донбасса сотрудники СБУ задержали троих военнослужащих, во время попытки продажи...

На подконтрольной Киеву территории Донбасса сотрудники СБУ задержали троих военнослужащих, во время попытки продажи неучтённого оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве подчеркнули, что задержанные пытались вывезти с места дислокации партию неучтённого оружия и боеприпасов, среди которых – 4 АГС, 2 РПГ, 4 пулемёта, 4 автомата, 1 пистолет, 10 подствольных гранат и 3 пулемётных ствола.

«Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений», – сообщили в СБУ.

На данный момент в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что в наводнённой нелегальным оружием Украине крайне высоки шансы на повторение преступлений, аналогичных произошедшему в Казани. Тем более, если учесть, что украинская система МВД работала с такими нарушениями, когда разрешение на оружие получали психически неуравновешенные люди.


Также по данным американской аналитической компании «Small Arms Survey», на руках у украинцев суммарно находится около 4,4 миллиона единиц легального и нелегального оружия.

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