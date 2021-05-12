По Украине бродят с оружием тысячи психически больных «казанских стрелков» – эксперт

12.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинская разрешительная система МВД работала с такими нарушениями, что разрешение на оружие получали психически неуравновешенные люди и те, кто даже не обращался лично за разрешениями.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший руководитель районного управления полиции Киева, правовед Денис Ярославский комментируя теракт в Казани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот больной психопат, он зашел с оружием, он точно так же мог зайти с каким угодно оружием, взять у отца охотничье ружье, это мог быть ствол, который не зарегистрирован. Нет разницы, где он возьмет это оружие. На сегодняшний день в Украине у нас гораздо больше, чем в России идет оборот теневого оружия. Его достать гораздо легче. И точно так же наш психопат может взять где угодно это огнестрельное оружие, зайти и устроить массовую резню.

Поэтому я – приверженец того, чтобы у нас в Украине теневой оборот вышел в легальный рынок, перестал существовать хотя бы на 80-90%. О 100% никто не говорит. Нужно действовать. У нас есть ряд не работающих органов. Например, было журналистское расследование проекта «Управа» по сервисным центрам, после чего в МВД (есть причинно-следственная связь) прекратила работу разрешительная система – были вскрыты системные нарушения настолько большие, начиная от выдачи справок психически неуравновешенным, заканчивая выдачей разрешений на оружие людям которые даже не знали, где находится разрешительные отделение. Все это было скрыто. Да, это системная коррупция, да, это есть, да, она позволяет психопатам получать даже те же охотничьи ружья. Нужно наводить порядок внутри государственного органа, который занимается выдачи подобных разрешений», – сказал эксперт.

Проход в гимназию в Казани, где произошло массовое убийство, должен был контролировать представитель охранной фирмы, а не вахтер, и это могло бы предотвратить теракт.

«Это было совершенно необходимо. Бюджет не настолько велик чтобы не содержать хотя бы одного охранника на время проведения занятий. Это не такие большие деньги, но эффект оказался бы не сопоставим с тем, что потрачено на охрану. Если бы там была не бабушка, а представитель охранной фирмы, вооружённый и со средствами связи, то этот убийца даже не прошёл бы на территорию школы. Я бы на законодательном уровне отрегулировал этот процесс», – сказал эксперт.