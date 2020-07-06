На Украине скончался подрывник-неонацист

06.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине скончался специалист по минно-взрывному делу, подполковник нацистского полка «Азов» Олег Крашаница с позывным «Термит».

Об этом сообщили в пресс-службе добробата «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С большой грустью сообщаем, что сегодня утром внезапно ушел из жизни боец полка «Азов», 52-летний подполковник Олег Крашаница с позывным «Термит». Он был чрезвычайно опытным специалистом по минно-подрывному делу, на счету которого – километры разминированных территорий и бесчисленное количество спасенных жизней наших бойцов и гражданских людей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что погибший занимал в полку «Азов» должность офицера по инженерному обеспечению, а также занимался инструкторской деятельностью – обучал личный состав, проводил различные занятия по инженерно-саперному делу. Сам военнослужащий был родом из Павлограда Днепропетровской области, проживал в Белой Церкви. В ряды полка «Азова» «Термит» вступил в начале 2015 года.

Напомним, накануне скончался один из двух ВСУшников, раненых после произошедшей перестрелки с боевиками «Правого сектора».