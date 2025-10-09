На Украине создают «Киберсилы» для открытого хакерского террора против РФ

Вадим Москаленко.  
09.10.2025 21:25
  (Мск) , Киев
Чтобы терроризировать Россию через интернет-пространство, в ВСУ будут созданы «Киберсилы».

Такое решение было принято на заседании укро-парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

О документе рассказал депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко.

«Сегодня киберпространство – это поле боя… и именно здесь происходят атаки энергетики, ломают связь, воруют военные данные, сеют панику из-за фейков.

Закон предусматривает создание кадровой базы резервистов, подготовку специалистов, привлечение ИТ экспертов», – сказал депутат.

Парламентарий Евгений Чернев признался, что основной целью Киберсил будут атаки на Россию.

«Основным из ключевых направлений является получение Украиной военного превосходства над противником и ослабление его возможностей путем проведения операций в электромагнитном спектре и киберпространстве.

Законом предусматривается создание военной и технической организационной структуры в составе ВСУ по стандартам, США и НАТО. Уважаемые коллеги, сегодня нам крайне необходима структура, которая будет профессионально и системно вести военные действия в киберпространстве и побеждать врагов», – сказал Чернев.

Не обошлось и без критики. Скандальный депутат Алексей Гончаренко уверен, что это всего лишь очередная пиар-кампания команды Зеленского.

«Слуги народа» предлагают создать Киберсилы, а правительство подало программу действий, где создают Космические силы. Да мне кажется, вы уже совсем в космосе. Может, вы займетесь реальными ВСУ, дадите зарплату пехотинцу?

Пиар-войска Зеленского работают безупречно, с финансированием все в порядке, заявления идут одно за другим, все мощно, все несокрушимо, а только с реальными ВСУ ничего не происходит. Ну что за дурдом? Это все просто пиар», – возмущался депутат.

Тем не менее, документ поддержали 255 депутатов, законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.

