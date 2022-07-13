На Украине торжествуют: «Хаймарсы» победили хваленую российскую ПВО

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Новости Украины

Поставленные на Украины американские РСЗО «Хаймарс» одержали убедительную победу в противостоянии с российской ПВО.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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«Американское оружие показало высокий класс и победило все те хвалебные реляции, которые россияне использовали в адрес своих С-300, С-400 о том, что они непобедимы. И под этой маркой попродавали [комплексы] по миру. Я думаю, что больше никто в мире не купит эти противоракетные системы, а те, кто купили — очень об этом пожалеют», – заявил эксперт в эфире радио «НВ».

Он считает, что в ближайшие годы Россия не сможет эффективно бороться с этими РСЗО.

«Оказалось, что HIMARS могут доставать до комплексов С-300, С-400, которые и были предназначены, чтобы сбивать американскую ракету по типу той, которая летит с пусковой установки HIMARS. Сегодня в России действительно началась паника. И звучат даже абсурдные требования о том, что «нам нужно срочно разработать какое-нибудь противодействие этим ракетам». Очевидно, что такие разработки длятся годами, — отметил эксперт.

Стоит признать, что «Хаймарсы» действительно показали свою эффективность. В частности, сегодня ночью был поражен арсенал ПВО в промзоне Луганске.

Пожар и детонация на складе в промзоне Луганска.

Отметим, что за последнюю неделю это далеко не первый арсенал, уничтоженный украинскими формированиями в глубоком тылу ЛНР и ДНР. Как правило, в ходе таких ударов используются высокоточные и дальнобойные РСЗО «Хаймарс», поставленные из США. Ракеты из этих установок наводятся по спутнику, и пока ВС РФ не нашли эффективного способа борьбы с ними.

Впрочем, Минобороны РФ утверждало, что российские удары уничтожили две установки «Хаймарс», но каких-либо подтверждающих фото или видео предоставлено не было.