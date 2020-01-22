22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
История, Политика, Украина
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На Украине устроили веселье в траурный день

Отмечаемый на Украине так называемый День соборности, приуроченный к провозглашению Акта воссоединения Украинской и Западно-Украинской народных республик в 1919 году, является фальшивым праздником, как и все «единство» данного государства.

Об этом на своей странице в «ВКонтакте» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди которые фактически раздробили Украину на части сегодня будут с особым пафосом и цинизмом праздновать День Соборности Украины, фактически день объединения. На самом деле «Злука» была фейком. Она не принесла никакого объединения для украинских земель.

Сколько бы ни выстраивали живых цепей и не разворачивали флагов, настоящие общие ценности всех граждан Украины – совсем не в этом. Нельзя кричать об объединении и в это же время воевать против мирных жителей Донбасса!

Люди, оказавшиеся у руля страны, задним числом побеждают в исторических событиях. А реальную страну в настоящем теряют без возврата. Поздравлять не с чем. Да и праздновать глупо. Как по мне, сегодня траурный день», – отметил политик.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил, что в День соборности киевская газета «День» призвала президента Владимира Зеленского напомнить о претензиях украинских сепаратистов в годы Гражданской войны на Ростов-на-Дону, Курск и Воронеж.

 

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