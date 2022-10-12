На Украине усугубляются энергопроблемы

12.10.2022  17:29 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

На Украине продолжаются проблемы, вызванные ударами по объектам энергетической инфраструктуры.

Так, в стране приостановлена выдача водительских удостоверений и регистрация авто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине продолжаются проблемы, вызванные ударами по объектам энергетической инфраструктуры. Так, в стране приостановлена...

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«В связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено», сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.

Позднее появилась информация, что работу центров возобновили, но лишь в тех регионах, где нет проблем со светом.

Неоднозначной остается ситуация на Западной Украине. Если во Львовской области электроснабжение удалось восстановить, то Тернополь получает электроэнергию в режиме резервного питания, а потому напряжение нестабильно и происходят аварийные отключения. В Тернопольской области без света по 54 населенных пункта.

Также начались аварийные отключения в Хмельницкой области, местные власти сообщили, что будет ограничено водоснабжение.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях, что сразу привело к проблемам с энергоснабжением.

Кроме того, в Полтавской области остановились сразу три горно-обогатительных комбината.

При этом принадлежащая олигарху Ринату Ахметову компания ДТЭК по распоряжению «Укрэнерго» из-за дефицита мощностей ограничила электроснабжение всех трех очередей потребителей в Киеве.

Список киевских улиц и график отключения электроэнергии в украинской столице.

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