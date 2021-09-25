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25.09.2021 12:13 (Мск), Киев
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса
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На Украине возникает новое негативное социальное явление

Новости УкраиныВадим Москаленко ) – На Украине возникает новое социальное явление – бедность работающего населения....

Вадим Москаленко ) –

На Украине возникает новое социальное явление – бедность работающего населения.

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Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Фонда «Украинская политика» Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня на Украине осуществляется попытка ревизии трудового кодекса, чтобы поставить наемного работника в такую зависимость от работодателя, которая помещает его в состояние, за которым мелькает бедность.

На Украине возникает очень негативное социальное явление, о котором говорят демографы и социологи – бедность работающего населения. У нас всегда работающее население было не очень зажиточным, но в данном случае, когда достаточно агрессивно проводится ревизия трудовых отношений, – это угроза, которая адресуется к некомпетентности власти», – сказал Матвиенко.

Напомним, ранее в Киеве под зданием Верховной рады собралось несколько сотен украинских предпринимателей, намеренных убедить депутатов поддержать законопроекты об отмене обязательных кассовых аппаратов.

Кроме того, согласно крупному социальному опросу, выяснилось, что подавляющее большинство украинцев считают своего президента Владимира Зеленского и его Кабинет министров зависимыми от иностранного влияния, и не поддерживают их политику.

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