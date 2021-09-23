Более 80% украинцев считают Зеленского марионеточным президентом

23.09.2021 21:45 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Согласно крупному социальному опросу, выяснилось, что подавляющее большинство украинцев считают своего президента Владимира Зеленского и его Кабинет министров зависимыми от иностранного влияния, и не поддерживают их политику.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным, полученным путём опроса более чем трёх тысяч человек, выяснилось, что 38,4% украинцев считают президента Владимира Зеленского частично зависимым от других стран или международных организаций. В свою очередь, 44,1% украинцев считают Зеленского полностью зависимым от иностранного влияния.

При этом только 9,6% украинцев верят, что их президент независим в своих действиях и решениях.

Аналогичные результаты были получены и касательно Кабинета министров – в общей сложности 83,1% украинцев считают своё правительство частично или полностью зависимым от иностранного влияния, и только 7,7% верят – в обратное.

В то же время 52,4% жителей Украины считают кредиты от МВФ и другие иностранные займы – вредными, и только 16,4% относятся к ним положительно.

Подавляющее большинство жителей Украины также не поддерживает действия своего руководства, навязанные МВФ. Так, политику ценообразования тарифов не поддерживают 78% украинцев, в то время как удовлетворены ростом тарифов только 10,2%.

Противниками сокращения количества школ и учителей в стране выступают 83,3%, а сторонниками – 8,1%.

Реформу же здравоохранения, начатую Ульяной Супрун и продолженную после её отставки, не одобряют 70,4%, а одобряют только 14,3%.