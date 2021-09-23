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23.09.2021 21:45 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса
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Более 80% украинцев считают Зеленского марионеточным президентом

Новости УкраиныСогласно крупному социальному опросу, выяснилось, что подавляющее большинство украинцев считают своего президента Владимира Зеленского...

Согласно крупному социальному опросу, выяснилось, что подавляющее большинство украинцев считают своего президента Владимира Зеленского и его Кабинет министров зависимыми от иностранного влияния, и не поддерживают их политику.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным, полученным путём опроса более чем трёх тысяч человек, выяснилось, что 38,4% украинцев считают президента Владимира Зеленского частично зависимым от других стран или международных организаций. В свою очередь, 44,1% украинцев считают Зеленского полностью зависимым от иностранного влияния.

При этом только 9,6% украинцев верят, что их президент независим в своих действиях и решениях.

Аналогичные результаты были получены и касательно Кабинета министров – в общей сложности 83,1% украинцев считают своё правительство частично или полностью зависимым от иностранного влияния, и только 7,7% верят – в обратное.

В то же время 52,4% жителей Украины считают кредиты от МВФ и другие иностранные займы – вредными, и только 16,4% относятся к ним положительно.

Подавляющее большинство жителей Украины также не поддерживает действия своего руководства, навязанные МВФ. Так, политику ценообразования тарифов не поддерживают 78% украинцев, в то время как удовлетворены ростом тарифов только 10,2%.

Противниками сокращения количества школ и учителей в стране выступают 83,3%, а сторонниками – 8,1%.

Реформу же здравоохранения, начатую Ульяной Супрун и продолженную после её отставки, не одобряют 70,4%, а одобряют только 14,3%.

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