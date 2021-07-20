На Украине запретили издание книги о происхождении борща – он оказался русским

20.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Популярное украинское издательство «Фолио» заказало у автора книгу о борще, однако по итогу отказало в её выпуске, поскольку текст опровергал тезисы государственной националистической пропаганды об «исконно украинском блюде».

Об инциденте у себя в «Facebook» написал киевский публицист и военный историк Дмитрий Заборин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что стал «запрещённым писателем» в «Фолио». А началось всё с того, что издательство попросило автора написать «книгу про борщ», предложив хороший гонорар.

«Постарался выжать из темы максимум, разложив борщ на атомы, перечитав груду источников на разных языках мира и исследовав тему от Шумера и Вавилона до «Борщевого пояса» штата Нью-Йорк. Выводы оказались простые, но интересные: никакого уникального украинского борща не существует. Даже еще лучше, украинские канонические рецепты сформировались когда-то, но такого теперь попросту не варят. В ЮНЕСКО и защитить нечего. Вообще украинская народная кухня прошлых веков для современного человека слишком жирна и примитивна. А многие традиции, связанные с борщом, попросту забыты и вряд ли кому-то придет в голову использовать кастрюлю еды для вызывания дождя или кормления покойников», – пишет Заборин.

Автор отметил, что книга получилась «не только про борщ, но и про историю», в которой, как известно, само понятие «украинцы» как отдельный народ и «Украина» как политоним появляются очень недавно.

«Это потрясло хрупкую психику директора (издания «Фолио» – ред.) Красовицкого. Он увидел здесь путинскую пропаганду, от которой всего лишь шаг до оправдания агрессии. Опытной рукой директор пересеял по слову весь текст и пришел к выводу, что там слишком много слов «русский» и «Россия». Меньше, чем «украинский» и «Украина».

Автор должен был догадаться, что борщ – наш! Что у нас – культ! Что нужно читать расово верных авторов, а не «Домострой» XVI века. А переводы тоже брать расово верные, где die Reussen – никакие не русские. И доказать, что враги украли наше сокровище – украинский борщ», – иронизировал журналист.

В итоге «потрясенное неполиткорректностью» издательство сообщило о том, что разрывает договор.

В письме глава издательства объяснил, что квинтэссенцией подхода автора к проблематике является попытка доказать «триединство русского народа», что неприемлемо для современных украинцев, «особенно после событий 2013-2014 годов».

«Для сторонников «русского мира» – это было счастливое воссоединение в одно целое частей триединого древнерусского этноса, а не захват имперской Московией земель отдельных народов со своей культурой и языком», – объясняет Красовицкий суть крамолы, которую, по его мнению, допустил автор рукописи о борще.

Особенно директору издательства не понравились абзацы, где упоминается следующее:

«…любимый борщ в самом широком историческом смысле является русским, поскольку был прекрасно известен всем жителям Руси, употребляем всем слоями общества….А, собственно, украинским его делает региональное использование определённых продуктов».

Интересно, что ни о какой идеологической линии, которой следовало придерживаться, заказчик автору изначально не говорил, «а то б он его сразу нхй и послал».

Сообщение вызвало живую реакцию подписчиков страницы автора. Среди прочих ситуацию прокомментировал украинский политолог Михаил Погребинский, который также имел проблемы с данным издательством.

«Мою книгу «Политический советник», изданную «Фолио», Красовицкий изъял из продажи в 2014, через пару месяцев после выпуска. А я попал в список Минкульта запрещённых авторов только через год», – рассказал политолог.