20.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Американская корпорация Google включила борщ в список исторических российских блюд на своем популярном сервисе Google Arts & Culture.

Продукт под названием «Раскуси Россию» был создан совместно с Ростуризмом и собрал энциклопедию по гастрономической истории страны и ее традициям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Борщ назван одним из десяти блюд, которые повлияли на русскую кухню. В списке значатся также винегрет, сырники, пельмени, оливье, гречневая каша, бефстроганов, окрошка, блины и шашлык.

«История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот сытный суп стал основным блюдом кафе нескольких стран, включая Россию. В поваренных книгах есть множество вариантов, в том числе украинский борщ (с тертым салом и чесноком), борщ по-московски (с разными видами мяса – беконом, сосисками и вареной говядиной) и даже борщ по-флотски (с красным перцем и копченой свининой). С течением времени в рецептах появлялись новые ингредиенты, которые заменили борщевик, а название «борщ» стало собирательным для разных супов с кислым вкусом», – говорится в описании блюда на сервисе.

«Гастрономия – важная часть впечатлений, ярких эмоций, которые мы получаем в путешествиях. Здесь есть и свои традиции, и мода, и своя философия, гастрономия – по сути важная часть культуры каждой страны. Я люблю повторять, что Россия – это целый мир в одной стране, где в каждом регионе свой неповторимый колорит и свои гастрономические бренды. И я верю, что наш совместный проект с Google Россия даст возможность миллионам людей узнать Россию с ее самой вкусной стороны», – прокомментировала проект глава Ростуризма Зарина Догузова.

Причисление борща к русским блюдам и публикация этого факта на американском сервисе разозлила министра культуры Украины Александра Ткаченко, который пригрозил, что скоро украинизирует это блюдо через ЮНЕСКО.

«В РФ в очередной раз пытаются присвоить наше национальное блюдо… Опять выдают желаемое за действительное. Еще «Раскуси Россию» предлагает иностранцам отправиться в гастрономический тур по России. Интересно, а туры в захваченную Южную Осетию за пирогами будут? Или в аннексированный Крым – по блюдам преследуемых крымских татар? Или в захваченные части Донецкой и Луганской областей, где варят прекрасный борщ?

Борщ – этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы – в кремлевском духе уже более сотни лет. Как известно, Министерство культуры и информационной политики противостоит всем фейкам о «достижениях» россиян, когда они пытаются у нас их украсть. Именно поэтому, «культура приготовления украинского борща» представлена https://www.politnavigator.net/ni-v-borshh-ni-v-krasnuyu-armiyu-kak-ukrainskie-ministry-glumyatsya-nad-golodnymi.html нами на рассмотрение, как нематериальное наследие ЮНЕСКО. Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща ни создавай, все равно русским он не будет!», – гневно написал Ткаченко в своем блоге.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доказать, что борщ – исконно украинское блюдо, это тоже своего рода «мягкая сила», которая должна популяризировать https://www.politnavigator.net/mid-ukrainy-obyavil-o-pobede-v-velikojj-bitve-za-borshh.html Украину за границей.