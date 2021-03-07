Украина на государственном уровне будет биться с Россией за борщ

07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В рамках борьбы за внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО как исключительно «украинского блюда», в Киеве прошло кулинарное телешоу «Культура приготовления украинского борща».

Трансляция прошла на YouTube-канале Института культуры Украины, который и помог организовать мероприятие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О целях мероприятия рассказал телеведущий Евгений Клопотенко.

«Нам нужно брать то, что мы любим, и максимально об этом говорить, максимально популяризовать, и максимально сохранять… Потому главная идея – наш борщ должен стать в мире популярным. Так, чтобы ты приезжаешь в Южную Африку, заходишь в ресторан – а там есть борщ. Ты приезжаешь в Японию, идёшь по Токио, спрашиваешь у местных жителей: «А вы знаете, что такое борщ?» А они отвечают: «Да, мы знаем, что такое борщ».

Возможно, сейчас это звучит несколько романтично, но для того, чтобы это произошло, нам необходимо просто совершать некоторые шаги. Я уверен, что два-три года, и все в мире будут знать, что борщ – это украинское блюдо», – сказал он.

Интересно, что даже кулинарное телешоу не смогло обойтись без политики. Так, первой выступающей оказалась представившаяся крымчанкой Леране Козакевич. Она пообещала представить «истинно украинское блюдо» – приготовление борща по «кочевому рецепту» татарской кухни, с добавлением баклажан, айвы, хурмы и баранины.

«Я носитель тюркской кухни. Потому понятно, эти большие куски овощей, которые даёт украинская крымская земля – айва, кукуруза, хурма, и так далее. Всё это будет в нашем украинском борще…

Секрет в том, что всё ложится большими кусками. И мясо – обязательно баранина, потому что это наше главное мясо в крымско-татарской кухне. Все овощи ложатся большими кусками, потому что мы – носители кочевой культуры, кочевников, когда закладывались большие казаны, и не было времени резать…

И главный признак сегодняшнего крымского борща – это вопрос соборности, что мы все вместе и будем вместе», – сказала Козакевич.

В конце телешоу слово взял бывший медиа-менеджер, а ныне – министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он выразил уверенность, что ЮНЕСКО когда-нибудь признает борщ украинским блюдом.

«Это событие очень важное в смысле наших общих усилий в продвижении борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Нам такие события важно показывать в мире, что борщи у нас действительно уникальные, они украинские, они делаются в 25 регионах, я такого ещё не видел. ЮНЕСКО будет за нами», – резюмировал министр.