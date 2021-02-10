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10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политические репрессии, Права человека, Украина
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Вслед за внесудебным закрытием СМИ на Украине хотят лишать гражданства

Новости Украины

Киев должен под предлогом «угрозы государству» лишать украинского гражданства всех неугодных.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший боевик Автомайдана Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тука подчеркнул, что лишение гражданства в отношении врагов режима должно применяться, даже если правозащитные международные организации будут считать такую практику недемократической.

«Вспомним опыт введения института неграждан (в странах Прибалтики – прим. ред.). Я абсолютно поддерживаю такую позицию – есть вопросы, которые касаются безопасности и вообще смысла существования государства. Если для того, чтобы сохранить собственную страну, необходимо идти на какие-то шаги, которые не одобряют те или другие учреждения, то извините – речь идёт о жизни страны и государства, как института», – сказал он.

Тука выразил сожаление относительно того, что сейчас Украина не имеет права лишить гражданства Виктора Медведчука и других «врагов».

«Когда я слышу, что наших медведчуков надо лишать гражданства, то, к сожалению, это невозможно, потому что Украина подписала международное соглашение, согласно которому мы не имеем права создавать дополнительных прецедентов лиц без гражданства.

Если у Медведчука есть гражданство Израиля, России или США, тогда да. И это касается любого гражданина – Коломойского, или меня, если у меня есть гражданство. Это не имеет принципиального значения. Но если у человека одно гражданство, и он гражданин Украины, то лишать его гражданства Украина не имеет права», – сокрушался выступающий.

Напомним, ранее на Украине запретили роботу телеканалов Виктора Медведчука «NewsOne», «112» и «ZiK». Вслед за этим националисты потребовали отменить закон, защищающий журналистов.

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