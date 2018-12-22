22.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Провокации, Спецслужбы, Украина
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На Украину прибыли «Белые каски» для инструктажа ВСУ

Представители западных спецслужб прибыли на Украину для помощи ВСУ в подготовке крупной провокации.

Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что в распоряжении ВСУ находятся боеприпасы, созданные по аналогу снарядов ракетного комплекса «Снежинка», производимого исключительно в ДНР, и которые они планируют использовать для провокаций на ранее обозначенных нами химических предприятиях», – сообщили в МГБ ДНР.

«Кроме того, разведка республики подтвердила прибытие на Украину представителей «Белых касок» – кадровых военнослужащих спецслужб США и Великобритании, включая ранее упомянутого военного атташе при посольстве США на Украине подполковника Эрика Адамса для координации провокаций», – сообщил представитель ведомства.

Отметим, что “Белые каски” – это название действующей в Сирии организации, которую неоднократно обвиняли в создании постановочных видео и связях с террористическими группировками.

Напомним, ранее в силовом ведомстве озвучили список промышленных предприятий, на которых Киев планирует осуществить диверсии.

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