МГБ ДНР назвало промышленные предприятия, на которых Киев планирует осуществить диверсии

19.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Разведкой ДНР получены достоверные данные о подготовке киевским режимом провокаций на своей территории, направленных на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе с последующим обвинением в них Народных Республик.

Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В связи с полученной оперативной информацией в отношении подготовки украинскими спецслужбами ряда диверсий на территории, подконтрольной Украине, МГБ ДНР начат комплекс мероприятий, направленный на установление конкретных объектов и методов осуществления указанных преступлений.

Так, по предварительным данным, установлено, что приоритетными объектами диверсий являются:

– «Северодонецкое объединение Азот», г.Северодонецк;

– Константиновский химический завод, г.Константиновка;

– Авдеевский коксохимический завод, г.Авдеевка;

– Дзержинский фенольный завод, пгт Новгородское;

– Харьковский завод химических реактивов, г.Харьков;

– Металлургический комбинат «Азовсталь».

«По данным нашей разведки, операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании, в частности в начале декабря в Мариуполь прибыл помощник военного атташе при посольстве США на Украине подполковник Эрик Адамс и иные британские военнослужащие, информация в отношении которых проверяется.

Кроме того, подтверждено намерения западных военных разведчиков создать аналог сирийских «Белых касок» на Украине (напомним, ранее в ДНР предупреждали что под Горловкой на оккупированной Украиной территории британские специалисты на основе опыта действий «Белых касок» в Сирийской Арабской Республике проводят занятия с узким кругом медицинских специалистов по оказанию помощи людям, подвергшимся воздействию химических отравляющих веществ) с целью фиксации последствий отравления населения и фальсификации видеоматериалов, якобы доказывающих причастность к антигуманным акциям сил ополчения Народных Республик и России», – отметил спикер силового ведомства.

Объявление режима ЧС в ряде областей Украины позволит ввести в них непредусмотренные минскими соглашениями соединения ВСУ, что гарантировано сформирует в глазах мирового сообщества образ ДНР как террористического государства и послужит обоснованием тотальной мобилизации украинских граждан.

«Мы не исключаем, что киевский режим может осуществить очередные провокации и на территории ДНР», – отметили в МГБ.

Имея в наличии доказательства готовящихся диверсий и учитывая возможность их осуществления на территории Республики, правоохранительными органами ДНР усилены антитеррористические меры безопасности на стратегических объектах инфраструктуры Республики, осуществляется комплекс мероприятий с целью предотвращения и пресечения преступных намерений киевского режима.

Кроме этого, сегодня стало известно, что представители Киева на переговорах в Минске отказались обсуждать введение в Донбассе так называемого Новогоднего перемирия с 22 декабря.