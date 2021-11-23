На Украину прибыли списанные американские катера «Island»

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Новости Украины

В Одесский морской порт из США прибыла очередная партия списанных патрульных катеров класса «Island» 1989 года выпуска, которые были переданы американцами в качестве помощи.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, 23 ноября на борту грузового судна «Ocean Grand» из американского города Балтимор на Украину были доставлены два катера типа «Island», которым дали названия «Фастов» и «Сумы». На данный момент катера прибыли в Одесский морской торговый порт в сопровождении кораблей ВМС Украины и ждут прохождения таможенного контроля, разгрузку и отбуксировку к местам базирования.

Командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа рассыпался в благодарностях в адрес американцев.

«Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку предоставленную Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины»,– цитирует пресс-служба ВМС Неижпапу.

Он отметил главенство США над всем мировым сообществом и добавил, что таким образом Украине будет легче стоять на страже трансатлантической безопасности.

«Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность, – добавил украинский контр-адмирал.

В ведомстве также выразили уверенность, что снабжение списанными катерами иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов НАТО.

Напомним, ранее одному из катеров данного типа присвоили имя украинского морпеха, бежавшего в 2014 году из Крыма и подорвавшегося во время карательной операции против жителей Донбасса.

В то же время российский капитан I ранга предупредил, что эти катера могут быть использованы в диверсиях против Крыма.