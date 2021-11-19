Списанному американскому катеру на Украине присвоили имя морпеха, бежавшего из Крыма

Игорь Шаповалов. Просмотров: 19.11.202115:53 (Мск), Херсон,

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Новости Украины





Один из списанных ВМС США и переданных Украине в качестве помощи катеров типа «Island» назвали именем подорвавшегося в зоне «ООС» участника карательной операции против жителей Донбасса – морпеха Вячеслава Кубрака.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кубpак проходил службу в Крыму, в 2014 году бежал с полуострова. Участвовал в карательной операции в Донбассе на юге ДНР в звании командира инженерно-cапеpного взвода 36-й бpигады.

В октябре 2019 года Кубрак получил ранение в результате взрыва на неизвестном взрывном устройстве, скончался в больнице. В 2020 году был посмертно удостоен звания «герой Украины».

Примечательно, что Кубрак практически одногодка с катером «Island», названным его именем, который был построен в 1989 году для береговой охраны США.

«Жаль, что государство называет таких людей «героями». Как лодку назовёшь, так она и поплывёт», – прокомментировал «ПолитНавигатору» экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его мнению, Кубрак – «это каратель и убийца собственных граждан».

«Их героями нельзя называть. Это предатели, полицаи, и Зеленский опустился ниже плинтуса», – добавил экс-депутат.