01.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, СМИ, Украина
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На Украину высажен либеральный десант, чтобы строить «другую Россию» – СМИ


Российские либералы, которые поехали в Киеву после событий 2014 года, не являются друзьями Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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В публикации поднимается вопрос о получившей из рук президента Петра Порошенко украинский паспорт бывшей российской журналистке Екатерине Сергацковой, ныне бежавшую с Украины из-за угроз праворадикалов, что вызвало возмущение западных журналистов и правозащитных организаций.

«С 2014 года в Украине высадился целый десант российских либералов-оппозиционеров, которые стремятся научить украинцев строить демократию (правда, это больше похоже на попытку построения здесь «другой России»). Наверное, это такие остатки постколониальной сознания, когда всех представителей некогда господствующего народа считают гениальными и безошибочными», – пишет журнал.

Напомним, что Сергацкова была редактором интернет-издания «Заборона», которое опубликовало материал о связях праворадикалов с редакцией киевского ресурса StopFake.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», переехавший на Украину либеральный московский журналист Евгений Киселев пожаловался, что для украинцев он остается чужим москалем..


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