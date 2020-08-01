На Украину высажен либеральный десант, чтобы строить «другую Россию» – СМИ

01.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Российские либералы, которые поехали в Киеву после событий 2014 года, не являются друзьями Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В публикации поднимается вопрос о получившей из рук президента Петра Порошенко украинский паспорт бывшей российской журналистке Екатерине Сергацковой, ныне бежавшую с Украины из-за угроз праворадикалов, что вызвало возмущение западных журналистов и правозащитных организаций.

«С 2014 года в Украине высадился целый десант российских либералов-оппозиционеров, которые стремятся научить украинцев строить демократию (правда, это больше похоже на попытку построения здесь «другой России»). Наверное, это такие остатки постколониальной сознания, когда всех представителей некогда господствующего народа считают гениальными и безошибочными», – пишет журнал.

Напомним, что Сергацкова была редактором интернет-издания «Заборона», которое опубликовало материал о связях праворадикалов с редакцией киевского ресурса StopFake.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», переехавший на Украину либеральный московский журналист Евгений Киселев пожаловался, что для украинцев он остается чужим москалем..