02.08.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Галичина, Донбасс, Запад, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
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На Западе догадались, что русскоязычный манкурт – зверь, пострашнее «рагуля-мовнюка»

На Западе поняли, что галичанский национализм нежизнеспособен и не даёт желаемого эффекта, поэтому там решили превратить Украину в русскоговорящую антиРоссию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вынужденный покинуть Киев из-за преследования СБУ политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть страшная опасность и для Украины, и для России. Все эти разговоры о русскоязычном канале, на который готовы выделить два миллиарда долларов… Мне говорят о подготовке идеологической перепрошивки Украины.

Чисто галичанский, зоологический, пещерный национализм антироссии не прошёл, теперь будут делать русскоязычную Украину-антиРоссию, говорящую по-русски, соответствующую тому, что происходит в Донбассе, где 80% ВСУ говорят по-русски и воюют якобы с Россией. То есть они будут говорить по-русски и от души ненавидеть Россию.

Мне кажется, поставлена именно эта задача, и эти нацики – просто дебилы, они этого не понимают. Воспитание жидобандеровцев и кацапобандеровцев – вот задача кураторов Украины», – добавил эксперт.

Напомним, накануне советник президента по политическим вопросам Никита Потураев рассказал, что создание международного русскоязычного телеканала должны оплатить украинские частники.

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