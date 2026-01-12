Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина даже при помощи Запада не сможет вернуть потерянные территории военным путём, но в будущем жители Донбасса и Крыма ещё будут завидовать зажиточным европейским самостийникам.

Об этом пишет издание The Conversation.

«Если и когда нынешняя война закончится, то, скорее всего, на условиях, выгодных Москве… крайне маловероятно, что Украина сможет вернуть себе эти территории военным путём — не в последнюю очередь потому, что её международные союзники, скорее всего, откажутся поддерживать Киев в войне против России, обладающей ядерным оружием», – говорится в публикации.

Однако авторы подбадривают бандеровцев:

«Советский Союз захватил Карелию у Финляндии после Зимней войны 1939–1940 годов. Финляндия пыталась вернуть Карелию военным путём в ходе Войны-продолжения 1941–1944 годов. Но финские войска в конечном счёте были разбиты… Сегодня этнические русские составляют более 80% населения Карелии. Поддержка идеи присоединения Карелии к Финляндии невелика. Когда 20 лет назад эту идею обсуждали, большинство финнов были против интеграции бедных русскоязычных общин в процветающее национальное государство… По мере продолжения оккупации социальные и экономические различия между переданными территориями и свободными регионами Украины, скорее всего, будут становиться всё более заметными. И это будет особенно актуально, если Украина вступит в Европейский союз», – обещают авторы украинцам.

Издание, кстати, умалчивает, что именует «продолжением Финской войны» участие в агрессии на стороне Гитлера против СССР – и даже публикует фото солдат в фашистских касках.

И это не единственная подтасовка – высказывается опасение, что «со временем подконтрольные России территории могут настолько «ороссийщиться», что перестанут быть узнаваемо украинскими». Однако Крым и Донбасс изначально были регионами с преобладающим русским населением.

Что же касается обещаний сытой жизни в ЕС и зависти «бедных русскоязычных общин» – этим тезисом украинцев кормили еще с 2014 года, когда Киев потерял Крым, которому мстил, устраивая блэкаут и водную блокаду, а Донбасс в отместку утюжил ракетами.

Так или иначе, западное издание резюмирует, – единственная надежда для Украины – ждать «черного лебедя» – непредсказуемые события в России, сопоставимые с распадом Советского Союза.

То есть, о «стратегическом поражении на поле боя» уже забыто – и на том спасибо.