На Запорожской АЭС нет ни ватта для американцев

Елена Острякова.  
03.01.2026 17:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 562
 
Дзен, Запорожье, Россия, Энергетика


Российский эксперт по энергетике Борис Марцинкевич опроверг слухи в СМИ о том, что на Запорожской АЭС будут заниматься майнингом американские компании.

Об этом он заявил на канале «ГеоэнергетикаИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский эксперт по энергетике Борис Марцинкевич опроверг слухи в СМИ о том, что на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если мы всерьез восстанавливать экономику и социальный быт четырех наших областей, лишней электроэнергии там не будет. Просто не будет, с учетом того,  в каком состоянии в наши руки возвращаются традиционные электростанции. Их ремонтировать дольше, чем перезапустить ЗАЭС», – сказал Марцинкевич.

Он напомнил, что в ДНР в рабочем состоянии находятся только 2 из 6 ТЭС.

Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию одного блока Запорожской АЭС на 10 лет. Остальные 6 блоков находятся в режиме холодного останова. Им лицензии будут выданы в ближайшие два года.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить