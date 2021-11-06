«Началась инкорпорация Белоруссии в состав РФ. Угрозы для Киева растут» – «ЗН»

06.11.2021 15:17 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Подписание президентом Белоруссии декрета об утверждении 28 союзных программ по интеграции с Россией стало победой Кремля и личным успехом российского лидера Владимира Путина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Отмечается, что произошедшее «означает инкорпорацию Беларуси в состав Российской Федерации при формальном сохранении суверенитета Минска».

«В год тридцатилетия распада СССР подписание интеграционного декрета в День народного единства — не просто внешнеполитическая победа Кремля. Это — личный успех Путина, зацикленного на собирании «земли Русской» под рукой Москвы», – считает издание.

По мнению автора, для Украины подписание декрета «Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и обновленной военной доктрины Союзного государства создает вызовы в сфере безопасности.

«Мягкая аннексия» Беларуси означает для Киева не только рост угроз украинской экономике, зависящей от соседней страны по таким стратегическим товарам как дизтопливо и битум или перспективу появления иракских, сирийских или палестинских нелегалов в болотах чернобыльского Полесья. С учетом того, что украино-белорусская граница составляет более тысячи километров, возрастают и военные риски. Уже сама угроза вторжения с севера будет вынуждать украинское руководство направлять на границу с Беларусью значительные человеческие и финансовые ресурсы», – отмечается в статье.

Также с тревогой восприняты слова белорусского президента на заседании Высшего госсовета Лукашенко, сказавшего, что Москва и Минск собираются усилить региональную группировку войск Союзного государства.

«Чтобы эффективно противостоять угрозам, исходящим со стороны Беларуси, Киев должен их осознавать и иметь четкую политику в отношении Минска в новых внешнеполитических реалиях. Ведь стремительно теряющая остатки своего суверенитета лукашенковская Беларусь вовсе не нейтральная и дружественная страна, а военно-политический клиент России», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», близкий к Лукашенко политолог сообщил, что вопрос признания Минском российского статуса Крыма практически согласован.