«Начальник ГУР врёт, перспектив для наступления на Крым нет» – киевский пропагандист

Новости Украины

Киевский режим держался и держится только благодаря поставкам натовского вооружения, однако надо учесть, что оружия становится всё меньше, потому что Запад не рассчитывал на полномасштабную наземную войну в Европе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор», русофоб Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с первого дня войны активно сопротивляемся только благодаря массированным поставкам оружия из стран НАТО. Мы можем жаловаться, что оружия недостаточно, что нам нужно больше, возмущаться, просить, это наше право, и это справедливо. Но факт есть факт: только массированные поставки западного оружия, которые начались ещё до начала российской агрессии и резко усилились с первого дня, только благодаря этому мы сейчас можем эффективно бить врага. Конечно, нужно оружия больше, потому что нам нужно уничтожать вторую по размеру армию мира. Там много техники, много войск, очень большой фронт, который нужно держать. Всё это должно быть обеспечено оружием, боеприпасами. Конечно, их продолжительное время будет не хватать. Ничего удивительного в этом нет, потому что к такой полномасштабной наземной войне в Европе страны НАТО не готовились. Это же не их вопрос, это не их безопасность. У них всё по-другому организовано», – рассказал Бутусов.

Пропагандиста попросили прокомментировать заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что в начале весны следующего года ВСУ не только выйдут на границы до 24-го февраля, но и зайдут на территорию Крыма.

«Хотя я вспоминаю, что до этого летом Кирилл Буданов говорил, что в Крым мы войдём до конца этого года. Пан Юрий, может ли наш главный разведчик Украины делать такие заявления? Ведь украинское общество очень остро воспринимает всякие прогнозы даже на уровне обещаний», – спросила ведущая.

«Я не вижу сейчас перспектив, чтобы мы так быстро смогли освободить Крым, так быстро выбить российскую армию. Я об этом говорил с начала войны. Эта война долгая. Она не на один год. Меня всегда удивляло, что наши государственные деятели вместо того, чтобы готовить общество и объяснять, что война будет иметь затяжной характер, планировать свои действия, действия общества, государства, согласно с этим расчётом, почему-то продолжают упрямо кормить людей обещаниями, каких-то быстрых движений – за 2-3 недели, за 2-3 месяца что-то само по себе легко случится. На самом деле для таких прогнозов с самого начала войны не было никаких оснований», – признал русофоб.