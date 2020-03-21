Начинаются очередные учения Белоруссии со страной НАТО

21.03.2020, Москва, Елена Острякова

Тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Белоруссии и Воздушных Сил Польши пройдет 25 марта в рамках подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности в воздушном пространстве в период проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году и Европейских игр в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тренировка позволит отработать механизм действий в случае возникновения инцидентов в воздушном пространстве, повысить степень готовности должностных лиц пунктов управления к слаженным совместным действиям в случае актов воздушного терроризма», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе завершились совместные белорусско-британские учения на полигоне 103 Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады «Лосвидо».

Военнослужащие миротворческой роты Белоруссии и батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании отрабатывали эвакуацию раненых, огневую подготовку, элементами тактической и инженерной подготовки.

Полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии удивлен тем, что британцы так хотели провести учения в северном регионе в зимнее время. Он полагает, что британские военнослужащие изучали район действия и провели рекогносцировку.