21.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, НАТО, Польша
Просмотров:

Начинаются очередные учения Белоруссии со страной НАТО




Тренировка ВВС и войск ПВО  Вооруженных Сил Белоруссии и Воздушных Сил Польши пройдет 25 марта в рамках подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности в воздушном пространстве в период проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году и Европейских игр в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Тренировка  позволит отработать механизм действий в случае возникновения инцидентов в воздушном пространстве, повысить степень готовности должностных лиц пунктов управления к слаженным совместным действиям в случае актов воздушного терроризма», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе завершились совместные белорусско-британские учения на полигоне 103 Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады «Лосвидо».

Военнослужащие миротворческой роты Белоруссии и  батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании отрабатывали  эвакуацию раненых, огневую подготовку, элементами тактической и инженерной подготовки.

Полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии удивлен тем, что британцы так хотели провести учения в северном регионе в зимнее время. Он полагает, что британские военнослужащие изучали район действия и провели рекогносцировку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть