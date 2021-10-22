«Националист, оскорблявший Украину». Российские либералы недовольны премией Навальному

22.10.2021 11:42 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Присуждение Европарламентом осужденному за мошенничество блогеру Алексею Навальному премии имени Сахарова было решением, не отвечающим демократическим традициям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил зампред партии «Яблоко» и глава московского отделения этой политической силы Сергей Иваненко.

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Он подтвердил, что лоббировал в Европарламенте решение об исключении Навального из списка номинантов премии имени Сахарова.

«Несмотря на то что он, конечно, политический заключенный, но премия Сахарова к нему не имеет ни малейшего отношения. Он националист, человек, который призывает к социальной розни, человек совершенно недемократических взглядов» – сказал Иваненко радиостанции «Эхо Москвы».

Он рассказал, что направлял по этому поводу личные письма членам Европарламента, но тем не менее не смог повлиять на присуждение премии Навальному.

«Я считаю, что это очень плохое решение, которое очень тяжело повлияет на развитие демократии не только в России, но и в Европе», – считает либерал.

В свою очередь «Независимая газета» обращает внимание, что в некоторых СМИ появились и более нелицеприятные цитаты от Иваненко.

«Он якобы напомнил европарламентариям, что Навальный и о принадлежности Крыма к России высказывался с провластных позиций и даже не раз разделял мнение президента РФ, что русские и украинцы – это, по существу, одна нация, чем скорее всего нанес оскорбление многим гражданам Украины, которые с этим не согласны», – отмечает издание.

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