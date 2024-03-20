Ввод французских войск на Украину развяжет России руки и привлечет её сторонников на поле боя – французский политик

Анатолий Лапин.  
20.03.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция


Если Франция введет свои войска на Украину официально, это откроет России дорогу для вовлечения своих сторонников в конфликт.

Об этом в эфире телеканала «C ce soir» заявил французский журналист и политик Эймерик Кэрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Франция введет свои войска на Украину официально, это откроет России дорогу для вовлечения...

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По мнению Кэрона, ввод войск будет означать еще большую эскалацию – к тому, что Франция уже поставляет оружие:

«Гораздо сильнее вооружить Украину с того момента, как вы скажете: «Почему бы не отправить наших собственных солдат», – конечно, это эскалация, поскольку Франция участвует более непосредственно. Это означает, что могут быть и другие страны, которые будут вовлечены».

«Значит ли это, что если мы будем больше вооружать Украину, мы будем участвовать в эскалации?», – уточнил у него телеведущий.

«Да, если мы не будем довольствоваться оборонительным оружием. Но есть один вопрос, на который вы не ответили – когда мы остановимся в помощи, в том, как мы оказываем поддержку?.. У вас есть возможность, чтобы другие страны вмешались в поддержку России?

Рассматривали ли вы возможность того, что, поскольку существует военное давление, которое будет становиться все более и более серьезным, другие страны, такие, как Франция, будут все более задействованы? На этот раз другие страны смогут вмешаться в поддержку России в этом конфликте», – подчеркнул Кэрон.

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