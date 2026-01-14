Нацисты Галичины требуют отставки правительства и замены трети силовиков и депутатов контуженными на фронтах бандеровцами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прошедшее во Львове бандеровское «вече» потребовало отставки кабинета министров, а также замены трети силового блока и депутатского корпуса нацистами-ветеранами.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат от порошенковцев София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«1 января 26 года я получила поручение от вече объединённых националистов и общин Львовщины по случаю годовщины рождения национального поводыря Степана Бандеры. Зачитаю требования украинской общественности. Первое – немедленная отставка правительства. Второе – создание парламентской коалиции и формирование правительства национального спасения. Третье – завершение прозрачного расследования всех коррупционных схем высшего руководства Украины. Четвёртое – привлечение всех виноватых к уголовной ответственности, вынесение приговоров с конфискацией имущества. Шестое – переведение Украины на военные рельсы с тотальной мобилизацией всех ресурсов для поддержки фронта. И седьмое – мобилизация, минимум, 30% госслужащих, представителей местного самоуправления, и депутатов всех уровней в ряды ВСУ, с их заменой на демобилизованных ветеранов. Также мобилизация не менее трети сотрудников ГБР, СБУ, прокуратуры, МВД, налоговой, и других силовых структур», – зачитала Федина.

Она возмутилась тем, что «общественности приходится пересылать парламенту требования», принятые на каком-то «вече».