Нацисты Галичины требуют отставки правительства и замены трети силовиков и депутатов контуженными на фронтах бандеровцами

Вадим Москаленко.  
14.01.2026 20:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 295
 
Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Прошедшее во Львове бандеровское «вече» потребовало отставки кабинета министров, а также замены трети силового блока и депутатского корпуса нацистами-ветеранами.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат от порошенковцев София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошедшее во Львове бандеровское «вече» потребовало отставки кабинета министров, а также замены трети силового...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«1 января 26 года я получила поручение от вече объединённых националистов и общин Львовщины по случаю годовщины рождения национального поводыря Степана Бандеры. Зачитаю требования украинской общественности.

Первое – немедленная отставка правительства. Второе – создание парламентской коалиции и формирование правительства национального спасения.

Третье – завершение прозрачного расследования всех коррупционных схем высшего руководства Украины. Четвёртое – привлечение всех виноватых к уголовной ответственности, вынесение приговоров с конфискацией имущества.

Шестое – переведение Украины на военные рельсы с тотальной мобилизацией всех ресурсов для поддержки фронта. И седьмое – мобилизация, минимум, 30% госслужащих, представителей местного самоуправления, и депутатов всех уровней в ряды ВСУ, с их заменой на демобилизованных ветеранов.

Также мобилизация не менее трети сотрудников ГБР, СБУ, прокуратуры, МВД, налоговой, и других силовых структур», – зачитала Федина.

Она возмутилась тем, что «общественности приходится пересылать парламенту требования», принятые на каком-то «вече».

«Парламент уже давно должен был требовать отставки всех лиц, которые были замешаны в коррупционных скандалах! Почему люди должны выходить на улицы, подменяя собой власть и парламент, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров?!

И в результате… Большинство фигурантов уже убежали, а вас тут перекупают конвертами. Это свидетельствует о вашей гнили и безответственности!» – добавила депутат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить