Нацисты по всей Украине начинают бучу против формулы Штайнмайера

01.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Сразу после брифинга Владимира Зеленского о подписании киевскими представителями «формулы Штайнмаера» к зданию Офиса президента Украины стянулись националисты, обвинившие правительство в капитуляции перед Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собравшиеся протестующие нарисовали баллончиками с краской транспарант «Нет капитуляции!» и растянули его перед Офисом Зеленского.

«Украинская патриотическая улица не будет молчать, когда на наших глазах вводится капитуляция Украины на условиях Московии! Что такое «формула Штайнмаера»? Это, фактически, дорожная карта так называемых Минских соглашений.

Штайнмайер, который сейчас является президентом Германии, в то время, когда формировались эти так называемые Минские соглашения, был министром иностранных дел в правительстве Меркель. И я очень хорошо помню, когда от имени Украины эти Минские соглашения принимали очень одиозные политики. Тогда президент Порошенко отправил в Минск бывшего президента Кучму, которого Зеленский сейчас сделал официальным представителем, Медведчука – кума Путина, Шуфрича, и других одиозных в Украине лиц.

И эти люди с абсолютно антиукраинскими взглядами, близкие к московскому путинскому окружению, собственно и писали эти так называемые Минские соглашения.

На самом деле, Минские соглашения – это юридически незаконная бумажка. Нет решения украинского парламента о принятии соглашений, нет подписей украинских президентов. Это просто никчемная бумажка, которую нам пытаются втюхать, чтобы Украина фактически стала на путь капитуляции против Московии», – обратился к собравшимся глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок.

При этом главарь радикальной организации «Национальный корпус» Андрей Билецкий тут же объявил о начале бессрочного протеста, а также пригрозил акциями гражданского неповиновения.

«У нас есть методы, как сломать их и заставить отказаться от так называемого Минска. Поэтому сейчас наша задача проста – вместе с ветеранскими организациями мы должны создать штаб сопротивления капитуляции.

Мы должны выработать план, и должны не только собираться под флагами, а бороться каждый день по всем областям, по улицам наших городов и сёл. Мы обязательно их сломаем, мы обязательно их поборем», – заявил главарь боевиков, после чего националисты зажгли фаеры и начали скандировать «Нет капитуляции».

Отметим, что советник главы фракции «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Михаил Маркелов ранее высказал мнение, что одобрение подписанной в Минске украинской делегацией формулы Штайнмайера, всего скорее, будет провалено в Верховной Раде.